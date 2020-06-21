بعد مرور 8 أيام .. زوج داليا البحيرى يكشف عن تطورات حالته الصحية





وقال حسن : " النهاردة اليوم الثامن من بداية العلاج، عارف انه لسة بدري اني اقول كويس أو تعبان، لأن الفيروس بصراحة غدار وبيقلب في ثانية...بس مش بدري خالص اني اقول الحمد لله اني غرقان في كرم ربنا و فضله".





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واضاف حسن قائلا : " لو اعرف ان كل الناس دي هتسأل عليا كل كام يوم و بعضهم و الله كل يوم، كنت رحت الصين من زمان اخدت الكورونا بنفسي و رجعت .. تليفوني انا و داليا و الولاد و أختي طول الوقت بيرن، ايه كل الحب دة.





واوضح حسن قائلا : "ايه الحلاوة و الجدعنة اللي انتوا فيها دي، ربنا ما يحرمني منكم بجد...لسة فيها حاجة حلوة".





وكان اعلن زوج داليا البحيرى عن اصابه منذ ايام بفيروس كورونا المستجد وهو ما دفع عائلة الفنانة الخضوع الى التحاليل والاجراءات اللازمة من اجل التاكد بعدم الاصابة وهو ما تحقق فعليا حيث ظهرت النتيجة سلبية لباقى العائلة.