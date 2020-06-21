أستاذ علوم سياسية: مصر لديها قوة عسكرية لا يستهان بها ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الميليشيات

قال الدكتور أشرف سنجر استاذ السياسيات الدولية بجامعة بورسعيد، إن المؤسسة العسكرية التركية لاتوافق على مايقوم به رئيس النظام رجب طيب أردوغان من دعمه للأفكار المتطرفة.





وأضاف "سنجر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قوة رشيدة ولا ترغب في العدائيات، والمجتمع الدولي يتفهم موقف مصر.



