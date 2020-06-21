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رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. خسارة أستون فيلا 1 - 2 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قلب نادي تشيلسي، تأخره بهدف أمام أستون فيلا لفوز بهدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".

وجلس أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء نادي أستون فيلا للمباراة الثانية على التوالي ولم يشارك المحمدي في المباراة، إنما قام مدرب الفيلانز بالدفع بتريزيجيه في الدقيقة 60.

افتتح أستون فيلا التسجيل عن طريق المدافع كورتني هوز في الدقيقة 43، بعد متابعة لركلة حرة مباشرة لفريقه تصدى لها كيبا حارس مرمى البلوز، لتصل لها ويسجلها بسهولة في الشباك، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عادل الأمريكي بولوسيتش النتيجة للبلوز تشيلسي في الدقيقة 60 بعد عرضية رائعة من الإسباني سيزار أزبيلكويتا.

وبعدها بدقيقتين، عاد أزبيلكويتا ليمرر كرة من الجهة اليسرى لزميله الفرنسي أوليفر جيرو داخل منطقة الجزاء، والذي سددها بقوة لترتطم بمدافعي أستون فيلا وتسكن شباكهم، معلنة عن الهدف الثاني.

حاول بعد ذلك أستون فيلا تعديل النتيجة، وقام دين سميث بالدفع بتريزيجيه لكنه لم يستطع تغيير مجرى اللقاء، ليظفر تشيلسي بالثلاث نقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي تشيلسي للنقطة 51 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نادي أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.


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