الإفتاء: غدا غرة ذي القعدة

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه تم استطلاع هلال شهر ذي القعدة وغدًا الاثنين غرة الشهر.





وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة: لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر ، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".





وكشفت أن هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وأن توشكى وأسوان والوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم رؤية الهلال منها.



