AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: غدا غرة ذي القعدة

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:32 م
الإفتاء: غدا غرة
الإفتاء: غدا غرة ذي القعدة
Advertisements
محمود ضاحي
أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه تم استطلاع هلال شهر ذي القعدة وغدًا الاثنين غرة الشهر.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة: لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر ، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".

وكشفت أن هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وأن توشكى وأسوان والوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم رؤية الهلال منها.

وأكدت أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كم يوم باقي على رمضان 2020 ..العد التنازلي يضع أول الشهر المبارك على بُعد جمعتين

الإفتاء: استطلاع هلال شهر رمضان 2020 خلال الـ 60 ساعة القادمة

موعد تحري هلال شهر رمضان 1441 - 2020 في مصر شرعيا وفلكيا.. الرؤية غدا

دعاء رؤية هلال رمضان 2020 مكتوب أوصى به النبي وأهمله الكثيرون.. ستحتاجه اليوم أو غدا

أول أيام رمضان 2020.. الإفتاء تستطلع هلال الشهر الكريم مغرب اليوم

غدا.. استطلاع رؤية هلال شوال وعيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

سبق علمى لجامعة طنطا.. مجلة طبية عالمية تنشر بحثا مصريا عن الوقاية والعلاج من كورونا

اجتماع طارئ لـ آبي أحمد ورئيس أركان الجيش لإعداد إستراتيجية جديدة للدفاع

خضع للمراقبة منذ محاولة السفر لسوريا.. معلومات جديدة عن الليبي منفذ هجوم ريدنيج ببريطانيا

ياسمين صبري بإطلالة صيفية برفقة أحمد أبوهشيمة.. صورة

سد منيع.. قائد القوات المسلحة الليبية للرئيس السيسي: تحيا مصر

نادي الزمالك يفاوض بيراميدز لضم هذا اللاعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يوم الأب العالمي .. إطلالات الفنانات برفقة الآباء بين الجرأة والاحتشام

أبرزهن مريهان حسين وريا أبي راشد .. شاهد نجمات استوحين إطلالاتهن من سعاد حسني

في اليوم العالمي للأب 2020.. تعرف على تأثيره الإيجابي في حياة أبنائه