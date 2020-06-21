إلى أكثر اثنين رائعين .. ريا ابي راشد تهنئ أبيها وزوجها في عيد الأب

حرصت الاعلامية ريا أبي راشد على الاحتفال بيوم الاب بنشر صور تجمعها بأبيها وزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "





وكتبت ريا معلقة على الصور :"إلى أكثر اثنين رائعين والدي جوزيف وزوجي فاليريو (أبو لولا) وأشياء رائعة لجميع الآباء المتواجدين ".





كانت الإعلامية عبرت ريا أبى راشد عن افتقادها للعمل في ظل بقائها بالعزل المنزلى فى ظل تفشى فيروس كورونا، حيث ظهرت في فيديو كوميدى طريف من المطبخ، حاورت من خلاله الكوسه والأفوكادو والحمص‪.‬





وقالت خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع انستجرام: "مرحبا وحلقة مميزة جدا ، نقدم لكم من المطبخ مقابلة حصرية مع الكوسه وشو رأى الأفوكاتو بالحجر الصحى ومقابلة حصرية مع الحمص لنعرف شو المستجدات عن أزمة كورونا".





وعلقت ريا أبى راشد، "العزلة الاجتماعية عندما دخلت المطبخ، كم هذا سيء افتقد وظيفتي.. شو مجهزين اليوم على الفطور".