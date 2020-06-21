السوشيال ميديا لا تمثل الواقع.. التربية والتعليم: اليوم الأول للامتحانات نجح بنسبة 98% .. فيديو

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اسراء صبري



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن المعلمين تواجدوا لمراقبة الامتحانات، ولا يوجد نقص بهم، كما أن الوزارة لديها احتياطي من المراقبين في حالة حدوث أي ظرف، معقبا: الوزارة مجهزة قوة عمل أكثر من المطلوب بنسبة 25% تحسبا لأي ظروف.



وأوضح



وتابع : هناك طبيب داخل كل مدرسة، وفي حالة حدوث ارتفاع درجة حرارة يتوجه الطالب إلى الطبيب ومن ثم يتوجه إلى لجنة منفردا كخطوة أولى، وفيما يخص الخطوة الثانية يتم بناءا على تقرير المستشفى تحديد مدى إمكانية اكمال الطالب الامتحانات أم يؤجل للدور الثاني، مشيرا إلى أن حالات الارتفاع فى درجات الحرارة حدثت لطالبين ومراقب.



وأشار إلى أن هناك ثلاث مراقبين تم إستثنائهم نتيجة مخالطتهم لمصاب بكورونا، ولكن ليس أشتباه إيجابي، موجها رسالة لأولياء الأمور "متقلقوش وامتنعوا عن التواجد أمام اللجان"، مشددا على طلبه من أولياء الأمور بعدم الاستعانة بالسوشيال ميديا والاعتماد على تقرير الوزارة اليومي. أكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، أن مشاعر الهستريا التي تروج لها السوشيال ميديا سواء بقصد صحيح أو مغرض، لا تمثل الواقع علي الأرض، لافتا إلى أن المنظومة التعليمية تعاملت بشكل رائع اليوم مع انطلاق أول امتحانات طلاب الثانوية العامة، متابعا: عدد المشاكل اليوم بالكامل لم تتجاوز 7 مدارس في محافظتي القاهرة والأسكندرية فقط.وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن المعلمين تواجدوا لمراقبة الامتحانات، ولا يوجد نقص بهم، كما أن الوزارة لديها احتياطي من المراقبين في حالة حدوث أي ظرف، معقبا: الوزارة مجهزة قوة عمل أكثر من المطلوب بنسبة 25% تحسبا لأي ظروف.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه بالرغم من الإعتذارات وخوف البعض من النزول بسبب كورونا إلا أن هناك عدد كبير شارك في أعمال الامتحانات، لافتا إلى أن تقييم الصورة العامة لليوم الأول، كانت الأمور فيه ناجحة بنسبة 98%.وتابع : هناك طبيب داخل كل مدرسة، وفي حالة حدوث ارتفاع درجة حرارة يتوجه الطالب إلى الطبيب ومن ثم يتوجه إلى لجنة منفردا كخطوة أولى، وفيما يخص الخطوة الثانية يتم بناءا على تقرير المستشفى تحديد مدى إمكانية اكمال الطالب الامتحانات أم يؤجل للدور الثاني، مشيرا إلى أن حالات الارتفاع فى درجات الحرارة حدثت لطالبين ومراقب.وأشار إلى أن هناك ثلاث مراقبين تم إستثنائهم نتيجة مخالطتهم لمصاب بكورونا، ولكن ليس أشتباه إيجابي، موجها رسالة لأولياء الأمور "متقلقوش وامتنعوا عن التواجد أمام اللجان"، مشددا على طلبه من أولياء الأمور بعدم الاستعانة بالسوشيال ميديا والاعتماد على تقرير الوزارة اليومي.

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