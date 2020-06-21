للتعقيم والتفتيش .. وزير التربية والتعليم: على الطلاب الحضور قبل الامتحان بساعتين ومفيش دخول بعد الساعة 9 .. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك ثقافة لدى الطلاب وهي قدوم الطالب قبل الامتحان بدقيقة للهروب من التفتيش.





وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الطلاب يجب عليهم القدوم إلى المدرسة قبل الامتحان بساعتين .





وأوضح طارق شوقي ، ان الطالب الذي سيأتي بعد الساعة الـ 9 صباحا لن يستطيع الدخول إلى لجنة الامتحان والطالب مسئول عن اختياره .





وتابع: أننا قمنا بدراسة أعداد الطلبة والوقت المحدد لهم للدخول وكم يستغرق كل طالب من الوقت.





واستطرد أن عملية دخول الطلاب إلى اللجان محسوبة ويستغرق دخول الطالب ربع ساعة، وتم عمل ممرات للطلاب بعيدا عن الشمس.