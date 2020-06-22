تحرك برلماني بشأن التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز

أعلن سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب احاطة لتوجيهه الى رئيس الحكومة ووزير البترول بشأن التوسع في إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز.





وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن هناك مجموعة ضخمة من السيارات قامت بتغيير نظام تمويلها من البنزين الى الغاز مما تسبب فى وجود تكدس كبير داخل محطات الغاز الطبيعي بالجمهورية، مؤكدًا على ضرورة التوسع فى إنشاء محطات جديدة للغاز.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن فيروس كورونا المستجد من ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة به هو عدم الازدحام والتكدس فى منطقة معينة ولذلك ينبغى أن تراعى الدولة هذا الأمر فى هذا التوقيت.



