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برلمان

تطوير7 مراكز وإدراج 28 مليونا لـلمجمع.. رشاد يحصل على موافقة من الدولة لدعم المنظومة الشبابية

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:27 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة
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ماجدة بدوي - عبد الرحمن سرحان
حصل المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، على موافقة وزارة الشباب والرياضة بدعم مركز شباب المنيرة الحديثة بمحافظة قنا، بمجموعة من الأدوات الرياضية (15 ترابيزة + 60 كرسي + ترابيزة تنس طاولة + ترابيزة بلياردو + 10 كورقدم + كولدير مياه).

وحصل "رشاد" على موافقة الوزارة على إدراج رفع كفاءة وتطوير ملعب مركز شباب الحجيرات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021.

كما وافقت الوزارة على الطلب المقدم من المهندس أشرف رشاد، بشأن الموافقة على استكمال انشاء مجمع حمامات سباحة مركز شباب قنا؛ حيث أفادت الوزارة أنه تم إدراج مبلغ 28 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021، لاستكمال مجمع الحمامات.

كما حصل "رشاد" على موافقة الوزارة بدعم مركز شباب المخادمة بمجموعة من الأدوات الرياضية (15 ترابيزة + 60 كرسي + ترابيزة تنس طاولة + ترابيزة بلياردو + 10 كورقدم + كولدير مياه).

كما حصل رشاد على موافقة وزارة الرياضة على إدراج تطوير ورفع كفاءة ملعب مركز شباب الشيخ عيسى، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021.

كما حصل "رشاد" على دعم مركز شباب دندرة بمجموعة من الأدوات الرياضية؛ وهي عبارة عن الرياضية (15 ترابيزة + 60 كرسي + ترابيزة تنس طاولة + ترابيزة بلياردو + 10 كورقدم + كولدير مياه). 

كما تمت الموافقة على إدراج رفع كفاءة ملعبي مركزي شباب الكراويين، والكنوز، ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2020 / 2021.
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