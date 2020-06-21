امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يعلن تفاصيل استبعاد 6 حالات للاشتباه في إصابتها بكورونا .. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية اليوم.









وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد الحالات التي تم استبعادها 6 حالات، وهي: 3 ملاحظين وطالبان ومراقب أول للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.









وأشار إلى ان هناك 25 % فائضا من المراقبين تحسبا لأي شيء، مؤكدا أن نسبة الاعتذار عن امتحان الثانوية العامة لم تبلغ 1%.







