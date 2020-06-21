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أخبار العالم

الاقتراب من 2.5 مليون إصابة.. أمريكا تستعد لموجة كورونا ثانية

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
بينما لم تتمكن الولايات المتحدة بعد من السيطرة على وباء فيروس كورونا على طريقة بعض الدول الأوروبية التي كانت يوما بؤرا لتفشي المرض، أعلنت واشنطن أنها تستعد لموجة ثانية من فيروس كورونا.

وبحسب "سي إن إن"، وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض "بيتر نافارو"، إن إدارة ترامب تستعد لاحتمال أن تضرب موجة ثانية من كوفيد 19 الولايات المتحدة في الخريف.

وقال نافارو إن الإدارة تملأ المخزون الاحتياطي تحسبًا لمشكلة محتملة في الخريف. "نحن نفعل كل ما بوسعنا تحت السطح، ونعمل بجد قدر الإمكان".

وأضاف "أنت تستعد لما يمكن أن يحدث. لا أقول إن ذلك سيحدث، ولكن بالطبع على أن تستعد".

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 320411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و248‭‭ ‬‬ألفًا و29 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 560 حالة إلى 119615 وفاة.

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