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رياضة

سموحة: اتحاد الكرة أخطرنا بموعد اجتماع المديرين الفنيين مع حسام البدري ومحمود سعد.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:36 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عمرو ابوبكر
كشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن موعد إجراء المسحات المقررة من اتحاد الكرة للاعبي الفريق السكندري.

وقال "صدقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن سموحة سيجري المسحة الأولى غدا، الإثنين، وسينتظر أربعة أيام، ثم يجري المسحة الثانية لعودة التدريبات.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم حدد موعد عودة التدريبات يوم 20 من الشهر الجاري، ولكن تم إخطارنا من اتحاد الكرة قبلها بيوم واحد في خطاب رسمي.

وتابع: "كنت أتمنى أن يتم إخطارنا بجدول المسحات مبكراََ لترتيب أوراقي، ولكن لم يحدث ذلك".

وأشار صدقي إلى أن، استئناف الدوري قرار غير جيد، ولكن عود النشاط الرياضي أمر واجب، كان من الأفضل بداية موسم جديد.

وأكمل "بعد أن أجرينا اختبار للاعبي كرة القدم بنادي سموحة، وجدنا أكثر من 60٪ من اللاعبين أوزانهم لم تتأثر".

واستطرد "تلقينا خطاباََ رسمياََ من اتحاد الكرة يخطرنا باجتماع للمديرين الفنيين يوم الأربعاء المقبل مع محمود سعد وحسام البدري للحديث في الفنيات". 
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