AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اخبار الحوادث .. غلق شارع الأهرام 3 أيام .. حقيقة تغيير الداخلية معاملتها مع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:55 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
Advertisements
قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:

مصادر: لا صحة لتغيير الداخلية معاملتها مع تجمع أولياء أمور طلاب الثانوية أمام اللجان
نفت مصادر مطلعة ما تم تداوله عن تغيير الأجهزة الأمنية من تعاملها مع تجمعات أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة.

العقوبة تصل لـ 7 سنوات سجنا.. وغرامة 200 ألف جنيه.. احترس| الغش الجماعي يضعك خلف القضبان
رغم محاولات الدولة إجراء إمتحانات الثانوية العامة في موعدها ،وسط انتشار فيروس كورونا المستجد ، ورغم سهولة امتحان اللغة العربية اليوم ،إلا أن صور الغش الجماعي وتسريب الامتحان والتي تم تداولها علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي نالت استغراب وغضب من الجميع ،مما استوجب تنبيه الطلاب وتعريفهم  بعقوبة الغش الجماعي وتسريب الامتحانات،خاصة في الثانوية العامة والجامعة .

غلق شارع الأهرام لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية وطرق بديلة
أعلنت الإدارة العامة لـ مرور الجيزة، غلق شارع الأهرام بالاتجاهين لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الساعة التاسعة مساء اليوم، الأحد، حتى الرابعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /6 على أن تكون الأعمال من الساعة التاسعة مساءً حتى الرابعة صباح اليوم التالي، وذلك بتقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام، وذلك لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر.

ضبط 5 طلاب لتسريبهم الامتحان .. تمركزات أمنية وخدمات ثابتة لتأمين لجان الثانوية العامة .. فيديو
أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن انتهاء استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت اليوم 21 يونيو، باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

إصابة 11 مراقبا بامتحانات الثانوية العامة في حادث تصادم بـ سوهاج
شهد الطريق الزراعي الغربي باتجاه محافظة أسيوط حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بدائرة مركز طهطا بسوهاج وأسفر الحادث عن اصابة 17 شخصا بينهم 11 مراقبا في امتحانات الثانوية العامة.

جيران الشاب ضحية الطائرة الورقية: سقط من الدور السادس خلال اللعب
استمعت نيابة السلام لأقوال جيران وشهود عيان علي واقعة سقوط شاب من الطابق السادس اثناء لعبه بطيارة ورق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء غلق شارع الهرم كليا لتنفيذ أعمال محور ترعة الزمر

لمدة 8 ساعات.. غلق كلي لشارع الأهرام لتركيب الكمرات المعدنية لمحور ترعة الزمر

قبل أيام من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تمنع تشغيل المراوح أثناء الامتحان منعا لانتشار كورونا.. الانتهاء من فرش اللجان الجمعة وتعقيمها السبت..والوزارة تنفي تلقي أي طلبات تأجيل

فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة .. الأمن يضبط 5 طلاب قاموا بتصوير امتحان اللغة العربية وتسريبه على الإنترنت

ضبط 5 طلاب لتسريبهم الامتحان .. تمركزات أمنية وخدمات ثابتة لتأمين لجان الثانوية العامة .. فيديو

بداية من 9 مساء.. غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين لـ مدة ثلاثة أيام

ترشيحاتنا

المدافع الهداف.. سيرجيو راموس يحقق رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإسباني

بفستان جريء .. ميريام فارس برفقة ابنها وزوجها في عيد الأب

سد منيع.. قائد القوات المسلحة الليبية للرئيس السيسي: تحيا مصر

سحر عبدالحق: إجراءات صارمة ضد الأندية الرافضة لإجراء مسحة كورونا

مصادر: الحكومة تدرس تخفيف حظر التجول أول يوليو

الجيش الليبى لـ اردوغان: قادة كبار حاولوا دخول مصر وقطعت رءوسهم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء .. ميريام فارس برفقة ابنها وزوجها في عيد الأب

فى عيد ميلادها الـ 48.. 20 صورة لـ نرمين الفقي تبرز أنوثنها وجمالها

لجلب الحظ .. رسائل خفية في لوجو سيارة فيراري