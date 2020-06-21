اخبار الحوادث .. غلق شارع الأهرام 3 أيام .. حقيقة تغيير الداخلية معاملتها مع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:





مصادر: لا صحة لتغيير الداخلية معاملتها مع تجمع أولياء أمور طلاب الثانوية أمام اللجان

نفت مصادر مطلعة ما تم تداوله عن تغيير الأجهزة الأمنية من تعاملها مع تجمعات أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة.





العقوبة تصل لـ 7 سنوات سجنا.. وغرامة 200 ألف جنيه.. احترس| الغش الجماعي يضعك خلف القضبان

رغم محاولات الدولة إجراء إمتحانات الثانوية العامة في موعدها ،وسط انتشار فيروس كورونا المستجد ، ورغم سهولة امتحان اللغة العربية اليوم ،إلا أن صور الغش الجماعي وتسريب الامتحان والتي تم تداولها علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي نالت استغراب وغضب من الجميع ،مما استوجب تنبيه الطلاب وتعريفهم بعقوبة الغش الجماعي وتسريب الامتحانات،خاصة في الثانوية العامة والجامعة .





غلق شارع الأهرام لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية وطرق بديلة

أعلنت الإدارة العامة لـ مرور الجيزة، غلق شارع الأهرام بالاتجاهين لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الساعة التاسعة مساء اليوم، الأحد، حتى الرابعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /6 على أن تكون الأعمال من الساعة التاسعة مساءً حتى الرابعة صباح اليوم التالي، وذلك بتقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام، وذلك لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر. المزيد ..





ضبط 5 طلاب لتسريبهم الامتحان .. تمركزات أمنية وخدمات ثابتة لتأمين لجان الثانوية العامة .. فيديو