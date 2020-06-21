غلق شارع الأهرام لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية وطرق بديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق شارع الأهرام بالاتجاهين لمدة ثلاثة أيام ، بدءًا من الساعة التاسعة مساء اليوم، الأحد، حتى الرابعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /6 على أن تكون الأعمال من الساعة التاسعة مساءً حتى الرابعة صباح اليوم التالي، وذلك بتقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام، وذلك لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر.





وأعلنت الإدارة، التحويلات المرورية المقرر إجراؤها بدءًا من اليوم:





وتشمل التحويلة المرورية: القادم ميدان الجيزة ونفق الأهرام اتجاه شارع الأهرام السير يسارا باتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يمينا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية الى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى امام شارع النادي ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى .





والتحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية و قسم الطالبية اتجاه نفق الأهرام السير يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الأهرام .





وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية في الاتجاهين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .