امتحانات الثانوية العامة.. انتشار أمني ومنع انتظار السيارات بمحيط اللجان فى الجيزة

نشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خدمات أمنية ومرورية بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة.





ونفذت الأجهزة خطة أمنية لتأمين اللجان، حيث تم منع انتظار السيارات بمحيط اللجان، مع إجراء دوريات مرورية لرفع السيارات المتواجدة أمام اللجان.





كما تجرى الأجهزة محاولات لمنع تكدسات أولياء الأمور أمام أبواب اللجان، والتأكيد على ارتداء جميع المتواجدين للكمامات الواقية.





وتنتشر وحدات الأمن بمحيط اللجان لمنع وقوع مشاجرات قبل أو بعد الامتحان بين الطلاب أو أولياء الأمور، أو أي محاولات غش من خارج اللجان.



