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العلاوات الخمس.. نيفين القباج تزف بشرى لأصحاب المعاشات.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:07 ص
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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اسراء صبري
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات هم المتواجدين من بين 2006 لـ2015، حيث تضاف العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، ومن ثم بعد خمس سنوات تضاف إلى 80% من معاشه، متابعه: سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل، كما أن الاستعلام الإلكتروني لإصحاب المعاشات أن كانوا مستحقين، وأيضا معرفة نسب الزيادة،وذلك بداية من يوم الإربعاء القادم.

وتابعت "القباج"، خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن المواطن من يوم الإربعاء القادم سيتمكن من الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات أو لوزارة التضامن، ومن ثم يضعون رقمهم القومي وأسم الأم لمعرفة ما أن كانوا مستحقين العلاوات أم لا.

وأضافت أن نسبة المبالغ  المتجمدة خلال الفترة السابقة والتي سيتم صرفها هى 28 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مليارات هي تكاليف عام 2020/2021 جنيه أخرى تصرف على 4 دفعات.

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى تبدأ من 7/1، والثانية من10/1 والثالثة من 1/1، والأخيرة في 4/1،  من العام المقبل 

وشددت على أن القطاع الخاص لم يحرم من العلاوات، وهناك خطة لذلك.
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