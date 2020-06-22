العلاوات الخمس.. نيفين القباج تزف بشرى لأصحاب المعاشات.. فيديو

قالت الدكتورة

، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات هم المتواجدين من بين 2006 لـ2015، حيث تضاف العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، ومن ثم بعد خمس سنوات تضاف إلى 80% من معاشه، متابعه: سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل، كما أن الاستعلام الإلكتروني لإصحاب المعاشات أن كانوا مستحقين، وأيضا معرفة نسب الزيادة،وذلك بداية من يوم الإربعاء القادم.