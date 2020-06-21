18.5 مليار جنيه للأسر الفقيرة.. نيفين القباج: صندوق للتوسع في تمويل برامج الفقر.. فيديو





وأضافت " وأضافت " القباج "، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن 15 مليون مواطن متواجدون في البرنامج يشكلون 48% أو 50% من الأسر المتواجدة تحت خط الفقر، هناك رغبة من البرنامج في التوسع أكثر، ولكن مع عدم تحميل الموازنة العامة أكثر مما تتحمل.





وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم التفكير في تشكيل صندوق من أجل التوسع في الإطار التمويلي لبرامج الفقر، متابعة : أن هذا الصندوق له أكثر من ميزة، وسيتم التعاون بين وزارة التضامن ووزارة المالية، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.





وتابعت: رئيس الوزراء وجه بتعاون كلا من الوزارتين، من أجل تشكيل هذا الصندوق والرجوع إلى الوزارات الشريكة، لافتة إلى أن الهدف من الصندوق هو توسيع الإطار التمويلي لبرامج الفقر بشكل عام.





وأشارت إلى أن برنامج تكافل وكرامة تنموي يستهدف الاستثمار في البشر، كما أنه يستهدف الأسر والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، أي أنه يشمل معظم الفئات المستهدفة من الحماية الاجتماعية، الواجب نقلها من الفقر إلى الإنتاج.





وأكدت أنه خلال الفترة الماضية ارتفعت موازنة البرنامج، حيث وصلت عام 2015 إلى 6.6 مليار، ولكن في عام 2020/2019 أصبحت 18.5 مليار، لافتة إلى أن نفس القيمة تم تخصيصها فى موازنة 2021/2020.





ولفتت إلى أن الوزارة تطمح في أن تزيد أكثر حتى نصل إلى 60 و70% من الأسر تحت خط الفقر،معقبه: أن هناك جزءا من هذه الأسر يجب أن تغطى وتحفظ لها كرامتها، بالإضافة إلى وجود أسر أخرى يجب أن تتأهل للعمل وتخرج من تحت خط الفقر .