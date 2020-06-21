القباج تكرم أبطال مسلسلات «خيانة عهد» و«البرنس» و«لما كنا صغيرين»

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لما قدمه مسلسل البرنس في دراما رمضان.





كما كرمت القباج خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، المخرج والمؤلف محمد سامي مخرج مسلسل البرنس.





وشهد اللقاء تكريم الفنانة يسرا بطلة مسلسل خيانة عهد والكاتب أحمد عادل مؤلف مسلسل خيانة عهد والكاتب الكبير أيمن سلامة مؤلف مسلسل لما كنا صغيرين.



