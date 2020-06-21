القباج تكرم أبطال مسلسلات «خيانة عهد» و«البرنس» و«لما كنا صغيرين»

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لما قدمه مسلسل البرنس في دراما رمضان.
كما كرمت القباج خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، المخرج والمؤلف محمد سامي مخرج مسلسل البرنس.
وشهد اللقاء تكريم الفنانة يسرا بطلة مسلسل خيانة عهد والكاتب أحمد عادل مؤلف مسلسل خيانة عهد والكاتب الكبير أيمن سلامة مؤلف مسلسل لما كنا صغيرين.
وكان عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد أعلن أن 3 أعمال درامية دعمت قضية مشكلة المخدرات فى دارما رمضان 2020 وهى مسلسلات " خيانة عهد - ولما كنّا صغيرين -البرنس " حيث عرضت أسباب الوقوع في مشكلة التعاطي والإدمان وايضًا تداعيات التعاطي والإدمان على الفرد وأسرته والمجتمع كما انها لم تعرض مشاهد تعليمية او ترويجية للثقافة المغلوطة الخاصة بالتعاطي كذلك عرض مشكلة الاتجار بالمخدرات كما ان هناك أعمال ظهرت خالية من مشاهد التعاطى وهى مسلسلات " قمر اخر الدنيا -ونسنى - رجالة البيت - فرصة ثانية - ولاد إمبابة " والأعمال الخالية من مشاهد التدخين والتعاطى " الاختيار - حب عمرى ".