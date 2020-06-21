أسامة عبدالكريم: محمد الشناوي أفضل حارس في مصر

أكد أسامة عبدالكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي ، أن محمد الشناوي، هو أفضل حارس في مصر في الوقت الحالي.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأفضل حاليًا ويأتي في المركز الثاني كل من أبوجبل ومحمود جنش حارسي الزمالك".





وعن أفضل حارس في تاريخ مصر قال عبدالكريم:" عصام الحضري تاريخ لا ينكره أحدًا وأراه الحارس الأفضل عبر تاريخ الكرة المصرية.





وتابع:" ميزان العدل كان أساس اختيار حراس مرمى المنتخب خلال منافسات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.





وأتم:"نسبة مشاركات الحراس كانت الفيصل في اشراك محمد صبحي أساسيًا خلال منافسات أمم أفريقا على الرغم من كونه الأصغر سنًا".