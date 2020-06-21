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رياضة

أسامة عبدالكريم: محمد الشناوي أفضل حارس في مصر

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:48 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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حسام الحارتي
أكد أسامة عبدالكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، أن محمد الشناوي، هو أفضل حارس في مصر في الوقت الحالي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأفضل حاليًا ويأتي في المركز الثاني كل من أبوجبل ومحمود جنش حارسي الزمالك".

وعن أفضل حارس في تاريخ مصر قال عبدالكريم:" عصام الحضري تاريخ لا ينكره أحدًا وأراه الحارس الأفضل عبر تاريخ الكرة المصرية.

وتابع:" ميزان العدل كان أساس اختيار حراس مرمى المنتخب خلال منافسات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وأتم:"نسبة مشاركات الحراس كانت الفيصل في اشراك محمد صبحي أساسيًا خلال منافسات أمم أفريقا على الرغم من كونه الأصغر سنًا".
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