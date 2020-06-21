شاهد .. أشكال الكسوف الحلقي في عدد من بلدان العالم

ظهر الكسوف الشمسي الذي يطلق عليه "حلقة النار" بشكل دراماتيكي في سماء أفريقيا وآسيا صباح اليوم عندما كانت الأرض والقمر والشمس متصاعدة.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تحدث الظاهرة المسماة بالكسوف الحلقي ، عندما يكون القمر في أبعد نقطة عن الأرض في مداره ، مما يعني أنه يحجب فقط 99 في المائة من ضوء الشمس ويخلق "الحلقة" المحترقة.









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وتم رصد الكسوف لأول مرة اليوم في شمال شرق جمهورية الكونغو في الساعة 5.56 صباحًا بالتوقيت المحلي (4.56 صباحًا بتوقيت جرينتش)، و بعد دقائق قليلة من شروق الشمس ، وصل الكسوف إلى "هالة" مثالية فوق مدينة أوتارانتشال بالهند ، في الساعة 12.10 مساءً بالتوقيت المحلي ، وكان آخر مكان ظهرت فيه هذه الظاهرة في تايوان.









ومن المتوقع أن يظهر الكسوف الحلقي في جميع أنحاء البلاد في 10 يونيو 2021.





وقال الفلكي في مرصد باريس، فلوران ديليفي إن الكسوف تمت رؤيته من قبل الناس بنسبة 2 في المائة من سطح الأرض.