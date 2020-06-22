اتأخرت على الامتحان ونطيت السور.. أحمد السعدني يروي ذكرياته مع الثانوية العامة

حرص الفنان أحمد السعدني ، على استعادة ذكرياته مع الثانوية العامة من خلال حسابه الرسمي على موقع "الفيسبوك".





قال أحمد السعدني، :" اول يوم امتحان ثانويه عامه كان لغه عربيه الساعه ٩ صباحًا مدرسة جمال عبد الناصر صحيت ٩ الا خمسه في بيتنا احمد عرابي المهندسين علي امي بتنفضني عالسرير زي ما بتنفض السجاده في الشباك نزلت بالبيجاما تقريبًا و نزلت معايا ومحضرالي سندوتشات وصلنا المدرسه ٩ و ربع".





إقرأ أيضًا:





وتابع: "لقينا البوابه مقفوله امي شبكتلي و نطيت من فوق السور علي صوت بتاع الامن بينده عندك يا ابني عليا سبرنت مو صلاح او علي ايامها ياسر ريان (الجناح الطائر) جري في المدرسه كلها بتوه بتاع الامن زي مطاردات سلام يا صاحبي وصلت للجنه و بوس ايادي عشان يدخلوني و امتحن و بعد الامتحان".





بينما إختتم حديثه قائلًا :"وقفنا عند كشك قدام المدرسه بنسمع شريط عمرو دياب كان لسه نازل اغنية مش حضعف و روحت امي كانت عاملالي بطاطس محمره كلتها و نمت امي موقفتش عند المدرسه تستناني والحمدلله نجحت بتفوق يعني الوقفه بره مش بتفرق يا والدي و يا والدتي روحوا البيت و ادعوا من قلبكوا و ان شاء الله ابنائكم حيتفوقوا زيي و يجيبوا ٢٥/٥٠".



