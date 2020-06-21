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رياضة

ريال مدريد يفوز على سوسيداد 2 / 1 وينتزع صدارة الدوري الإسباني ..فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق فريق ريال مدريد انتصارًا هاما على حساب مضيفه نادي ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

اتسم الشوط الأول بندرة للفرص من الفريقين، باستثناء فرصة سنحت لكريم بنزيما مهاجم الريال على حدود منطقة جزاء سوسيداد، سددها بقوة لكن حارس سوسيداد تصدى لها في الدقيقة 34، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، اخترق البرازيلي فينسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد، دفاعات سوسيداد من الجهة اليسرى، لتتم عرقلته داخل منطقة الجزاء، ويشير الحكم لضربة جزاء للنادي الملكي بعد التأكد من قراره عبر تقنية الفار.

سدد سيرجيو راموس قائد الميرنجي أضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة 50، معلنًا عن الهدف الأول للوس بلانكوس رافعًا رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني طوال مسيرته للهدف 67، ليصبح أكثر مدافع يسجل في تاريخ المسابقة.

وأضاف الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني للوس بلانكوس في الدقيقة 70، بعد عرضية من الجهة اليمنى من  كارفخال، استلمها بنزيما داخل منطقة الجزاء وسددها بسهولة في مرمى سوسيداد، معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه، وسط اعتراضات من لاعبي سوسيداد مطالبين بإلغاء الهدف نتيجة لمس بنزيما للكرة بيده، ولكن بعد مراجعة تقنية الفار من قبل حكم المباراة، تبين صحة الهدف،

وفي الدقيقة 84، قلص ميكيل ميرينو الفارق لسوسيداد بتسجيله الهدف الأول بعد غياب للتغطية الدفاعية في الجهة اليمنى للاعبي ريال مدريد، لكن الهدف لم يمنعهم عن تحقيق الانتصار في مباراة اليوم.

فوز نادي ريال مدريد، رفع رصيده للنقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا بالمواجهات المباشرة على برشلونة الذي يملك نفس العدد من النقاط، أما ريال سوسيداد فتوقف رصيده عند 47 نقطة في المركز السادس.

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