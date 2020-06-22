ترامب: إلهان عمر تريد تحويل أمريكا إلى الصومال

دونالد ترامب النائبة الديمقراطية إلهان عمر المحسوبة على التيار الإخواني، قائلا إن لديها رغبة في جعل الولايات المتحدة مثل الصومال التي هربت منها كلاجئة في صغرها. هاجم الرئيس الأمريكيالنائبة الديمقراطية إلهان عمر المحسوبة على التيار الإخواني، قائلا إن لديها رغبة في جعل الولايات المتحدة مثل الصومال التي هربت منها كلاجئة في صغرها.









وقال ترامب خلال كلمة في تجمع انتخابي حاشد بمدينة تلسا الأمريكية إن إلهان عمر ستشارك بشكل كبير في حكومة بايدن، وأردف "سيضعون هذه الجبهة الاشتراكية المليئة بالكراهية، التي تهاجم أمريكا ليركزوا في تقرير مصير عائلاتكم وبلادكم".









وأضاف ترامب أمام أنصاره أن إلهام عمر ترغب في جعل الحكومة الأمريكية مثل الدولة التي جاءت منها - الصومال- حيث لا أمن ولا حكومة ولا شرطة، وتابع "مجرد فوضى.. والآن تخبرنا بكيفية إدارة بلدنا".









وتابع موجها رسائله إلى عمر عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا "لا، شكرا لك. أتوقع أننا سنحقق نصرا كبيرا في مينيسوتا".









وقال ترامب خلال تجمع انتخابي يوم السبت إنه أنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وكذلك إغلاق الحدود الأمريكية مع أوروبا، واصفا كورونا مجددا بالفيروس الصيني ممتدحا استجابة إدارته على الوباء، منتقدا تغطية وسائل الإعلام لها.







