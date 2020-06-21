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أخبار العالم

مذكرات بولتون: ترامب كان يؤيد أي هجوم إسرائيلي على إيران

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:07 م
كتاب بولتون يكشف
كتاب بولتون يكشف عن دعم ترامب لهجوم إسرائيل على إيران
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رحيم يسري
كشف كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق كثيرا من الأسرار التي كانت تدور في البيت الأبيض، وما يتعلق بمواقف الرئيس دونالد ترامب الخارجية، بينها موافقة واشنطن على شن هجوم ضد إيران.

بحسب جزء مسرب من الكتاب المرتقب "ذا روم وير ات هابند" فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لمهاجمة إيران.

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يقول بولتون في مذكراته إن ترامب أخبره عام 2017 بأنه تعهد بالفعل بدعم أي هجوم إسرائيلي على إيران، وكتب بولتون: "حذرت ترامب من إضاعة رأس المال السياسي في البحث عن حل النزاع العربي الإسرائيلي وأيدت بشدة نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس وبالتالي الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل. وفيما يتعلق بإيران، حثثته على المضي قدمًا للانسحاب من الاتفاقية النووية وشرح لماذا قد يكون استخدام القوة ضد برنامج إيران النووي هو الحل الأمثل".

ويضيف بولتون على لسان ترامب: "عليك أن تخبر نتنياهو أنه إذا استخدم القوة سأدعمه. قلت له ذلك لكن أخبره أنت مرة أخرى".

ويكشف الكتاب عن لقاء كان من المقرر عقده بين ترامب ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويقول بولتون إنه كان لا يدعم هذا اللقاء أو إعطاء إيران أي فرصة للهروب من الضغط عليها.

في المقابل، كان يرى جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره عقد اللقاء مع الوزير الإيراني بحجة أنه لا يوجد ما يخسره الرئيس، وأوضح بولتون في كتابه أنه كان من المقرر أن يلتقي كوشنر او وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بظريف في فرنسا.

وقال بولتون على لسان ترامب إن إسرائيل لا يمكنها القيام بعمل عسكري ضد إيران وحدها بسبب فقدان الموارد والقدرات، خاصة في حال وقوف دول عربية بجوار إيران.
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