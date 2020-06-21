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أخبار العالم

بعد مؤتمر ترامب الانتخابي بالمقاطعة.. تولسا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت مقاطعة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية تسجل رقم قياسي للعدوى بفيروس كورونا، وفقا لموقع الصحة في المقاطعة، وذلك بعد ساعات من أول مؤتمر انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي شهد إحمال الحضور الكثيف لارتداء الكمامة ولقواعد التباعد الاجتماعي.

وذكر الموقع أنه تم الإبلاغ عن 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة تولسا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وهذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي تبلغ فيه المقاطعة عن ارتفاع يومي جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المقاطعة.

ويوم السبت، أبلغت مقاطعة تولسا عن 136 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

وقال الموقع الصحي للمقاطعة إن هناك الآن 875 حالة نشطة حاليًا و 2349 حالة إجمالية في مقاطعة تولسا.

أبلغت وزارة الصحة بولاية أوكلاهوما عن 478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية يوم الأحد. ويبلغ العدد الإجمالي للحالات الإيجابية الآن 10.515 حالة، وفقًا لموقع الصحة على الإنترنت.



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