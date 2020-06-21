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أخبار العالم

موقع ذا هيل الأمريكي: الكونجرس سيطالب جون بولتون بتقديم أدلة عن تدخل ترامب في تحقيق جنائي لصالح أردوغان

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:35 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي أن سيناتورا ديمقراطيا بارزا في مجلس الشيوخ الأمريكي سيطلب من مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون تقديم المزيد من المعلومات حول ادعاءاته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على طلب من تركيا للتدخل في تحقيق فيدرالي بشأن الخروقات التي ارتكبها أحد البنوك التركية التي تعمل في الولايات المتحدة.

وكان بولتون أعلن أنه سيفصح في كتاب مقبل له حول إدارة ترامب، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من ترامب عرقلة تحقيق بشأن بنك "Halkbank"، حول خرقه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأضاف بولتون أن ترامب وافق على أنه إدارته ستتولى الأمر، واتهم ترامب أن المسؤولين عن التحقيق هم "شعب أوباما" وسيتم استبدالهم قريبا.

وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، العضو البارز في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن الكتاب يؤكد أن دونالد ترامب حاول التدخل في تحقيق جنائي في أكبر مخطط لانتهاكات العقوبات في تاريخ الولايات المتحدة لصالح أردوغان.

وطالب السيناتور وايدن بولتون بتقديم المزيد من الأدلة والتعاون مع الكونجرس التي ادعى أنها موجودة في الكتاب.


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