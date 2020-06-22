بالطريقة الاصلية.. طريقة عمل البوريك التركي بأقل التكاليف







2 ملعقة زبدة 2 كوب دقيق ملعقة صغيرة بيكنج بودر ملعقة كبيرة خميرة مذوبة فى فنجان ماء دافىء وملعقة سكر 2 بيضة رشة ملح 2 ملعقة كبيرة حبة البركة 3 ملاعق زبادى الحشوة جبنة شيدر او جبنة رومى مع زيتون أو جبنة فيتا او جبنة بيضا مضاف لها ملعقة زعتر وملعقة زيت الطريقة يضرب البيض بالشوكة ويمكن اضافة ذرة قرفة عليه عشان الريحة نضيف للدقيق الخميرة والزبدة والملح ونقلب كويس وطبعا احنا ذوبنا الخميرة فى ملعقة سكر وفنجان ماء دافىء ثم نضيف البيض وحبة البركة ويقلب جيدا نضيف الزبادى بالتدريج ونقلب ونعجن لحد ما نحصل على عجينة متماسكة وطرية ولا تلتصق اذا احتاجت ماء تزود بملعقة ماء دافى نتركها تخمر نصف ساعة ونحضر الحشوة نهرس الجبنة بالزعتر والزيت ولو عاوزين جبنة رومى وزيتون او جبنة شيدر اى نوع جبنة مفضلة من الجبنة

طريقة تشكيل العجينة يوجد طريقتين الطريقة الاولى تقطع دوائر صغيرة وتفرد ونضع بها ملعقة جبنة صغيرة ثم نغلقها مثل القطايف ونقفل الاطراف بالشوكة ونرصهم فى صينية ونضع على وجههم حبة البركة وندهن الوجه صفار بيض و وتغطي وتترك ساعة ثم تخبز فى فرن على حرارة متوسطة حوالى 200 درجة لمدة نصف ساعة او حتى تمام النضج

المقادير

يعد البوريك هو احدي الاكلات التركية التي انتشرت في مصر وبدأ الكثير في تطبيقها بأسهل طريقة