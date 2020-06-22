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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22 يونيو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:02 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
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أحمد علام
استقرت  أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين  22-6-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 781 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 890 جنيها إلى 893 جنيها  .
  
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 816 جنيها إلى 818 جنيها


 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 779 جنيها إلى 781 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  668 جنيها إلى 669 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 519 جنيها إلى 521  جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 6232 جنيها إلى 6248 ، يزن 8 جرامات
.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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