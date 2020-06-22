استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22 يونيو

أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 22-6-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 781 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية. استقرتخلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 22-6-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 781 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء. ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفةوسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.









وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 890 جنيها إلى 893 جنيها .

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 816 جنيها إلى 818 جنيها









تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 779 جنيها إلى 781 جنيها





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 668 جنيها إلى 669 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 519 جنيها إلى 521 جنيها .





تتراوح سعر الجنيه الذهب 6232 جنيها إلى 6248 ، يزن 8 جرامات

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أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. وعنبالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



