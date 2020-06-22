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فن

في عيد الأب.. أصالة تنشر صورة لوالدها وتدعوا له

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:25 ص
اصالة
اصالة
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لوالدها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام احتفالا بعيد الأب.

وعلقت أصالة على صورة والدها قائلة "كلّ عام وأنت أغلى وأغلى ولايزيدني الفراق إلّا شوقًا .. كلّ عام وأنت صديقي الّذي يحيا بي .. هو ضميري وهو أصل عاطفتي... رحم الله أبي وكلّ منّ رحل منّ آباءكم..وحفظ الأحياء ذخرًا لأبناءهم وأمنًا وأمان .. كلّ عام وكلّ آباء العالم بخير .. #أصاله".

واحتلت أغنية جيتني مكسور، لـ أصالة، المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.

"جيتني مكسور" هي أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.

وتواصل اصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد اخر البومتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

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