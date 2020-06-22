داليا زيادة: سحب جائزة نوبل من آبي أحمد أمر غير وارد

واكدت داليا زيادة في تصريح لـ " صدى البلد " أن الصورة التي تبقى في أذهان الناس والمواقف التي يكتبها التاريخ هي أقوى من ألف جائزة، ولا أظن أن التاريخ سيكتب شيء طيب عن موقف آبي أحمد من موضوع سد النهضة وتعمده تأجيج الصراع مع مصر ودول حوض النيل.





كدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن سحب جائزة نوبل من آبي أحمد ليس أمر وارد، ولم تقم الجهة المسؤولة عن الجائزة بسحبها ممن هم أكثر منه تهديدًا للسلام في العالم.وأضافت داليا زيادة أن ما فعله هذا الرجل كان من أجل أن يخلق لنفسه شعبية سياسية زائفة داخل أثيوبيا عن طريق خلق عدو وهمي يستطيع من خلاله تهديد الشعب كلما أراد محاسبته على فشله الواضح في إدارة البلاد أقتصاديًا وسياسيًا.كما أن موقفه المعادي تجاه مصر وتوجيه الإعلام للافتراء على القيادات السياسية في مصر وإدعاء أننا نرغب في ضرب أثيوبيا عسكريًا رغم الالتزام الكامل من جانب مصر بالحلول الدبلوماسية والتفاوض، هو في حد ذاته تدليس غير مقبول يضاف إلى قائمة طويلة من التصرفات غير المقبولة والتعنت منذ بدأت أزمة سد النهضة.