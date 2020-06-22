AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

داليا زيادة: سحب جائزة نوبل من آبي أحمد أمر غير وارد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار
كدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن سحب جائزة نوبل من آبي أحمد ليس أمر وارد، ولم تقم الجهة المسؤولة عن الجائزة بسحبها ممن هم أكثر منه تهديدًا للسلام في العالم.

واكدت داليا زيادة في تصريح لـ " صدى البلد " أن الصورة التي تبقى في أذهان الناس والمواقف التي يكتبها التاريخ هي أقوى من ألف جائزة، ولا أظن أن التاريخ سيكتب شيء طيب عن موقف آبي أحمد من موضوع سد النهضة وتعمده تأجيج الصراع مع مصر ودول حوض النيل.

وأضافت داليا زيادة أن ما فعله هذا الرجل كان  من أجل أن يخلق لنفسه شعبية سياسية زائفة داخل أثيوبيا عن طريق خلق عدو وهمي يستطيع من خلاله تهديد الشعب كلما أراد محاسبته على فشله الواضح في إدارة البلاد أقتصاديًا وسياسيًا.

 كما أن موقفه المعادي تجاه مصر وتوجيه الإعلام للافتراء على القيادات السياسية في مصر وإدعاء أننا نرغب في ضرب أثيوبيا عسكريًا رغم الالتزام الكامل من جانب مصر بالحلول الدبلوماسية والتفاوض، هو في حد ذاته تدليس غير مقبول يضاف إلى قائمة طويلة من التصرفات غير المقبولة والتعنت منذ بدأت أزمة سد النهضة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: السودان الجديد يسير على الطريق الصحيح في أزمة سد النهضة

أحمد موسى: لن يتم ملء سد النهضة إلا بعد الاتفاق.. فيديو

مصر تطالب إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد الاتفاق.. أحمد موسى: تحديد 5 أيام فقط للتفاوض حول سد النهضة.. فيديو

سد النهضة.. ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن تطورات المباحثات بين مصر وإثيوبيا؟

برلماني: ندعم القيادة السياسية فى كافة الحلول بملف سد النهضة

ماذا بعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة.. اجتماع مرتقب لدراسة الشكوى والقاهرة في حاجة لـ 9 أصوات ضد إثيوبيا.. والفيتو يهدد القرار

ترشيحاتنا

خالد الغندور يعلن عودته إلى شاشة قناة الزمالك بضوابط جديدة.. تفاصيل

حفل صاخب يتحول إلى بركة دماء.. فيديو

بملابس البيت الجريئة.. منى ممدوح تحتفل بعيد ميلاد والدها

بعد تداول صور الغش الجماعي اليوم .. التعليم : إجراء قاس ضد الطلاب ورئيس اللجنة والملاحظين

مشادة كلامية حادة بين وزير التربية والتعليم والإعلامية إيمان الحصرى .. فيديو

هل قيام الليل صلاة فقط أم له عبادات أخرى؟ الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت الجريئة.. منى ممدوح تحتفل بعيد ميلاد والدها

الأحمر للحب والأصفر للغيرة والأسود للغموض.. لون سيارتك يعكس شخصيتك

التصميمات الأنسب لاستايل الصيف