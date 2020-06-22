طريقة تحضير اللحمة بالصويا صوص من الشيف الشربيني

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل شرائح لحمة بالصويا صوص: من خلال برنامجه على "الشيف" على سي بي سي سفرة.





مقادير شرائح لحمة بالصويا صوص:

لحمة شرائح



بصل



ثوم



جزر



صويا صوص



دبس رمان



بيضة



دقيق



كاتشب



بهارات مشكلة



نشا



كرات



كرفس



زعت



ر ملح وفلفل







رشة سمسم



فلفل ألوان



كسبرة خضراء





طريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص:



- تدق شراح اللحم ثم تقطع لشرائح مثل الشاورما.



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تضاف للحمة التوابل والثوم والصويا صوص والملح والفلفل والزعتر.



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تعفر شرائح اللحم بالنشا ثم يضاف لها البيضة ثم السمسم.



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تعفر شرائح اللحم مرة أخرى بالدقيق ثم تحمر في الزيت.



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يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الثوم ثم الكرات والكرفس يضاف الفلفل الألوان والجزر ودبس الرمان والكاتشب ثم تضاف شرائح اللحم المقلية وتترك حتى تمام النضج.

