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مرأة

طريقة تحضير اللحمة بالصويا صوص من الشيف الشربيني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل شرائح لحمة بالصويا صوص: من خلال برنامجه على "الشيف" على سي بي سي سفرة.


مقادير شرائح لحمة بالصويا صوص:

لحمة شرائح 

بصل

 ثوم

 جزر

 صويا صوص

دبس رمان

 بيضة 

دقيق 

كاتشب 

بهارات مشكلة 

نشا 

كرات 

كرفس

 زعت

ر ملح وفلفل 


رشة سمسم

 فلفل ألوان 

كسبرة خضراء 


طريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص:

- تدق شراح اللحم ثم تقطع لشرائح مثل الشاورما.

 - 

تضاف للحمة التوابل والثوم والصويا صوص والملح والفلفل والزعتر.

 - 

تعفر شرائح اللحم بالنشا ثم يضاف لها البيضة ثم السمسم.

 - 

تعفر شرائح اللحم مرة أخرى بالدقيق ثم تحمر في الزيت.

 - 

يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الثوم ثم الكرات والكرفس يضاف الفلفل الألوان والجزر ودبس الرمان والكاتشب ثم تضاف شرائح اللحم المقلية وتترك حتى تمام النضج.

 -تضاف رشة كسبرة خضراء وبجانبه الأرز الأبيض ويقدم.

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