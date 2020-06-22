مروى ناجي تستعد لطرح أغنية بعنوان أنت وبختك

أغنية "أنت وبختك" من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان مصطفي محفوظ، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل.

يذكر أن يتعاون الشاعر أحمد المالكي، مع المطربة مروى ناجي، في أغنية جديدة بعنوان "لما لاقيتك"، من المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.





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وقال المالكي، من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك": مروة ناجي..من الاصوات اللي بحبها جدا .. لما لاقيتك من احب الاغاني الدرامية لقلبي .. قريبًا".





أغنية "لما لاقيتك" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، والحان د. مصطفي العسال، وتوزيع الموزع الموسيقي محمد مجدي، ومن انتاج لايف ستايل ستوديوز.