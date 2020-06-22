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فن

مروى ناجي تستعد لطرح أغنية بعنوان أنت وبختك

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:02 ص
مروى ناجي
مروى ناجي
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آيه عاطف
تستعد الفنانة مروى ناجي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنت وبختك" خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية "أنت وبختك" من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان مصطفي محفوظ، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل.

يذكر أن يتعاون الشاعر أحمد المالكي، مع المطربة مروى ناجي، في أغنية جديدة بعنوان "لما لاقيتك"، من المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وقال المالكي، من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك":  مروة ناجي..من الاصوات اللي بحبها جدا .. لما لاقيتك من احب الاغاني الدرامية لقلبي .. قريبًا".

أغنية "لما لاقيتك" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، والحان د. مصطفي العسال، وتوزيع الموزع الموسيقي محمد مجدي، ومن انتاج لايف ستايل ستوديوز.
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