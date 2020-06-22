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فن

الدعم الأبدي.. هنا شيحة تهنئ والدها بعيد الأب.. شاهد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:01 ص
هنا شيحة ووالدها
هنا شيحة ووالدها
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مصطفى كرم

احتفلت الفنانة هنا شيحة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد الاب والذي يوافق ال 21 من يونيو كل عام. 

ونشرت هنا شيحة مجموعة من الصور لها مع والدها وأخواتها وعلقت عليها قائلة "عيد اب سعيد ابي الرائع العمود الفقري والدعم الابدي أحبك ابي".

يذكر أن هنا شيحة شاركت في بطولة مسلسل شاهد عيان وتقدم فيه هنا دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

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ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.

وشاركت  هنا شيحة الدرامية مسلسل نصيبى وقسمتك 3 حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

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