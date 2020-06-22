الأمن القومي الأمريكي يطالب بإجراء مباحثات حول ليبيا طبقا لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين والأمم المتحدة

أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الإثنين، بيانا حول الأوضاع في ليبيا.





وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيانه على تويتر: "تعارض الولايات المتحدة بشدة التصعيد العسكري في ليبيا - من جميع الجهات".





وأضاف: "ونحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور".





وتابع: "يجب أن نبني على التقدم المحرز من خلال محادثات الأمم المتحدة 5 + 5 ، ومبادرة القاهرة ، وعملية برلين".





وكانت تركيا قد أرسلت الالاف من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق، ما زادت من حدة وتوتر الأوضاع في ليبيا.