AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمن القومي الأمريكي يطالب بإجراء مباحثات حول ليبيا طبقا لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين والأمم المتحدة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الإثنين، بيانا حول الأوضاع في ليبيا. 

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيانه على تويتر: "تعارض الولايات المتحدة بشدة التصعيد العسكري في ليبيا - من جميع الجهات". 

وأضاف: "ونحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور". 

وتابع: "يجب أن نبني على التقدم المحرز من خلال محادثات الأمم المتحدة 5 + 5 ، ومبادرة القاهرة ، وعملية برلين". 

وكانت تركيا قد أرسلت الالاف من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق، ما زادت من حدة وتوتر الأوضاع في ليبيا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تواصل استفزازها بإرسال 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

واشنطن تدعو الجهات الخارجية إلى التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا

السعودية تعلن تأييد المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا

التنفيذ يبدأ من اليوم.. "إعلان القاهرة" خارطة طريق لوقف نزيف الحرب وإعلاء المصلحة الوطنية في ليبيا.. دعم عربي دولي لموقف مصر من الأزمة

رصد 3 طائرات عسكرية تركية في طريقها لمصراتة الليبية

نقل المرتزقة السوريين ودعم لوجستي .. أردوغان يستفز العرب ويفتح جسرا جويا مع ليبيا

ترشيحاتنا

الصدارة مدريدية.. ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 30

طبيب إيطالي: كورونا قد يختفي دون لقاح

السر فى قراءة سورة الفاتحة فقط بصلاة الجنازة ؟

الصحة توفر بروتوكول علاج فيروس كورونا للعزل المنزلي

بعد تحذير السيسي من تجاوز الخط الأحمر.. تركيا: نتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا

بسبب التجمعات أمام اللجان .. طارق شوقى: طالما المناشدات منفعتش يبقي محتاجين تحرك أقوى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة

بفستان أحمر ناري.. آية عبد الله تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بـ مكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها على إنستجرام