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فن

محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنية كورونا فيروس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:07 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
حرص الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بنجاح أغنية "كورونا فيروس"، وذلك من خلال نشر مقطع منها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

حققت الأغنية أكثر من 13 مليون مشاهدة بعد إسبوع فقط من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بـ محمد رمضان على موقع "يوتيوب".

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تقول كلمات الأغنية: "أنا البرنس انا جنتل مان .. كمامة بلبس وجلافز كمان .. سلامى من بعيد من غير أحضان .. كورونا ڤيروس انا كدة فى امان .. كورونا رونا رونا رونا رونا ڤيروس .. كورونا رونا رونا رونا رونا ڤيروس".

"خايفين عليكوا من اللى بيحصل وبنشوفوا .. وباء وهل علينا ومش عارفين ظروفه .. عقم ايدك قبل ما تسلم عـ اللى جمبك .. ياللى بتسلم متخليش العشم قتلك".

"حافظ عـ اللي منك يا غالى .. قول انا حامى بيتى وعيالى .. كورونا هنا رسمى كورونا هى خصمى .. بعقم نفسى منها قبل ما بتدخل فى جسمى..".

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