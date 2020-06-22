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سيارات

خبراء السيارات يجيبون.. هل يمكن استخدام زيت الفتيس بدلا من زيت المحرك في الطوارئ

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:20 م
زيت الفتيس
زيت الفتيس
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اشرف عطية
يعتمد المحرك في تشغيله على العديد من السوائل ليعمل بكفاءة ليس محرك السيارة فقط بل الفتيس ايضا وذلك للقيام بتخفيف درجة الحرارة الداخلية للمحرك والفتيس، فضلا عن المهمة الأساسية، وهي تزييت الأجزاء الداخلية وتنقيتها من الشوائب والأوساخ. 

يتساءل العديد من السائقين عن إمكانية استعمال زيت الفتيس في المحرك عند الطوارئ ففي بعض الأحيان يمر السائقون بمواقف صعبة، ويمكن حدوث أي عارض يمنع قدرتهم على تزويد المحرك بالزيت المناسب. 

في هذا السياق تم سؤال خبراء و مهندسسي السيارات و اجابو بعدم إمكانية وضع زيت القير بدلًا لزيت المحرك لاختلاف خواص كل زيت منهم، حيث يمتاز زيت المحرك بقدرته الفائقة على تحمل درجات الحرارة العالية على عكس زيت القير الذي لا يتحمل هذه الحرارة، كما أن زيت المحرك له درجة لزوجة معينة لتززيت اجزاء المحرك الداخلية وهذه اللزوجة لا تتوافر في زيت الفتيس.

وزيت المحرك يقوم بامتصاص الأوساخ والشوائب الناتجة عن عملية الاحتكاك والحرارة الشديدة داخل المحرك، لذا يتم تغيير زيت المحرك عند قطع مسافة من 5000 كم إلى 10000 كم حسب نوع الزيت المستخدم، بعكس زيت الفتيس الذي يتم تغييره بعد مسافة 60000 كم ولا بقوم بأمتصاص الرواسب وتجميع الرايش الناتج عن الاحتكاك.

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