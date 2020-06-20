تعرف على وظيفة صمامات المحرك و مؤشرات تلفها

يعتمد المحرك علي الكثير من الاجزاء الميكانيكية الدقيقة التي تساعدة علي العمل بشكل ثلث و تعتبر الصمامات أحد الأجزاء الهامة التي يعتمد عليها نظام العمل بمحرك السيارة، وتقوم الصمامات بعمل هام جدًا وهو تنظيم دخول الوقود إلى المحرك، مع ضبط خروج غازات العادم منه، لذا فإنه يوجد نوعين من الصمامات، صمامات تخص دخول الوقود إلى المحرك، وصمامات تخص خروج دخان عادم السيارة كل هذة الصمامات تضمن افضل اداء للمحرك .
وتوجد وظيفة اخري للصمامات وهي منع حدوث أي تسريب من غرفة الاحتراق من خلال إغلاقها بشكل محكم، وهو ما يساعد بشكل واضح في تقديم أداء وعزم طبيعي إلى السيارة أثناء قيادتها على مختلف الطرق، إلى جانب تقليل وخفض معدل استهلاك الوقود في السيارة مما يساهم في خفض النفقات .
كل موديل سيارة و لة عدد الصمامات الخاص بة فتوجد سيارات تتوفر بها صمامين فقط وهي السيارات العادية الموفرة للوقود، وتوجد سيارات أخرى ذات أربع صمامات وهي في العادة السيارات الرياضية، والهدف من زيادة الصمامات بها من أجل زيادة قوة وعزم المحرك، والقدرة على التسارع على الطريق، لكن ينتج عن ذلك زيادة نسبة استهلاك الوقود مما يترتب علية ارتفاع في النفقات التي تصرف علي البنزين.
وصمامات المحرك مثلها مثل باقي الاجزاء تتلف و عند تعرضها للتلف فإنها تتسبب في خلل كبير بأداء محرك السيارة، كما تفقد السيارة قوتها وعزمها، مع سماع أصوات مثل الطقطقة الصادرة من المحرك، وخروج دخان من العادم، وزيادة استهلاك الوقود فيجب الذهاب الي متخصص ليقوم بصيانة المحرك .
وتوجد وظيفة اخري للصمامات وهي منع حدوث أي تسريب من غرفة الاحتراق من خلال إغلاقها بشكل محكم، وهو ما يساعد بشكل واضح في تقديم أداء وعزم طبيعي إلى السيارة أثناء قيادتها على مختلف الطرق، إلى جانب تقليل وخفض معدل استهلاك الوقود في السيارة مما يساهم في خفض النفقات .
كل موديل سيارة و لة عدد الصمامات الخاص بة فتوجد سيارات تتوفر بها صمامين فقط وهي السيارات العادية الموفرة للوقود، وتوجد سيارات أخرى ذات أربع صمامات وهي في العادة السيارات الرياضية، والهدف من زيادة الصمامات بها من أجل زيادة قوة وعزم المحرك، والقدرة على التسارع على الطريق، لكن ينتج عن ذلك زيادة نسبة استهلاك الوقود مما يترتب علية ارتفاع في النفقات التي تصرف علي البنزين.
وصمامات المحرك مثلها مثل باقي الاجزاء تتلف و عند تعرضها للتلف فإنها تتسبب في خلل كبير بأداء محرك السيارة، كما تفقد السيارة قوتها وعزمها، مع سماع أصوات مثل الطقطقة الصادرة من المحرك، وخروج دخان من العادم، وزيادة استهلاك الوقود فيجب الذهاب الي متخصص ليقوم بصيانة المحرك .