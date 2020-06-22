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تعليم

مدير المنطقة الأزهرية ببني سويف: لا شكوى من امتحان مادة الفقه

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

أنهي طلاب  الثانوية الأزهرية ، القسم الأدبي ببني سويف اليوم الإثنين امتحانات المادة الأولي لهم  في "الفقة "والتي بدأت صباح اليوم.  

وقال الدكتور سيد عبد اللطيف، مدير المنطقة الأزهرية ببني سويفن إنه لم يتلق شكوب من الطلاب في مادة الفقة اليوم، مؤكدا أنه مر علي اللجان للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات حيث يؤدي الامتحان 2855 طالبا وطالبة بقسميها العلمي والادبي  موزعين على 20 لجنة عامة ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة. 

كما اطمأن  مدير المنطقة على سير الامتحانات وتنفيذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتشديد على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات ، والمتابعة على مدار الساعة  للجان ، والتواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات التي تجري في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد. 


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وأشاد " عبد اللطيف"  بدعم المحافظة والجهات الأمنية  لتسهيل وتنفيذ خطة المنطقة لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية ،حيث تم التنسيق مع  الجهات بالمحافظة لتأمين أعمال الامتحانات،والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة ،والالتزام بتطبيق  كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير الزائرات الصحية باللجان للتعامل مع الحالات الطارئة.


وتم تحديد عدد الطلاب في كل لجنة بواقع 12 طالبا بكل لجنة امتحانية  ببني سويف ، وتحديد مسارات محددة للطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي الآمن داخل اللجان،فضلًا عن تقديم الإرشادات للطلبة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بمقار اللجان ،بالإضافة إلى تعقيم أماكن سير الطلاب والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لمنع أي تكدس أمام المعاهد،وتيسير الحركة المرورية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل مقار المعاهد الأزهرية وخارجها، وتوفير التأمين اللازم  لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة.

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