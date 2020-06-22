AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحل مشكلات المواطنين.. "التضامن" تطلق أول منصة للتواصل التفاعلي "فيديو"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:17 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور مجدي الحناوي مستشار وزير التضامن للربط الشبكي، إن الربط الشبكى يعمل على تسهيل الحوار بين المواطن والوزارة وتلقى المواطن الخدمة بشكل جيد، لافتًا إلى أن كل فترة ينضم مواطنين جدد لبرنامج تكافل وكرامة للاستفادة منه.

وأضاف مستشار وزير التضامن، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الاولى، أن وزارة التضامن اطقت أول منصة للتواصل التفاعلي بين الوزارة والمواطنين، مؤكدًا أن المنصة تتواصل وتتابع مع المواطنين للتأكد من وصول الخدمة لمستحقيها. 

وتابع أن المنصة تحل المشكلات التي تواجه المواطنين خلال تلقى الخدمة، موضحًا أن المنصة تتابع استلام كافة المواطنين البطاقات التى سيستفيدون منها ببرنامج " تكافل وكرامة".

وأشار إلى أن المنصة تخدم الرسائل القصيرة على الموبايلات العادية وليس شرطا ان يكون الموبايل حديث، مؤكدًا أن معظم الخدامات التى تقدمها وزارة التضامن ستخضع للمنصة لضمان تأدية الخدمة بشكل جيد.

وأردف أن المرحلة الثانية من الخدمة سيتم ارسال رسائل صوتية للمستفيدين، ولكن المرحلة الأولى تتوقف على رسائل العادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: صرف مستحقات "تكافل وكرامة" من٤ آلاف مكتب بريد..فيديو

التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لـ2 مليون أسرة ..غدا

القباج: صرف 665 مليون جنيه لـ مليون و385 ألف مستفيد تكافل وكرامة

رامى من ذوى الهمم يناشد التضامن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة المتوقف منذ 7 أشهر

التضامن: منصة التواصل التفاعلي هدفها متابعة استقبال المواطن لخدمات الوزارة بالشكل المناسب

التضامن تطلق مسابقة "كورونا" علي منصة التواصل التفاعلي

ترشيحاتنا

صحيفة سعودية: الرئيس السيسي رسم خطوطا حمراء لا يمكن لجهة إرهابية اجتيازها

شاهد ياسمين رئيس تظهر بـ لوك جديد.. والجمهور: أحلى وحدة تقص شعرها

بعد وفاة نجله.. حمدي الميرغني لـ أوس أوس: ربنا يصبرك يا أخويا

شاهد.. الكشف عن هوية أمريكي بين ضحايا هجوم ريدينج

40 درجة على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

نقل الفنان الكويتي أحمد جوهر إلى العناية المركزة

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

بعد ارتدائها كاش مايوه.. تعرف على زيجات رانيا يوسف ورأيها فى أزواجها

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد