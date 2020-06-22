لحل مشكلات المواطنين.. "التضامن" تطلق أول منصة للتواصل التفاعلي "فيديو"

قال الدكتور مجدي الحناوي مستشار وزير التضامن للربط الشبكي، إن الربط الشبكى يعمل على تسهيل الحوار بين المواطن والوزارة وتلقى المواطن الخدمة بشكل جيد، لافتًا إلى أن كل فترة ينضم مواطنين جدد لبرنامج تكافل وكرامة للاستفادة منه.





وأضاف مستشار وزير التضامن ، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الاولى، أن وزارة التضامن اطقت أول منصة للتواصل التفاعلي بين الوزارة والمواطنين، مؤكدًا أن المنصة تتواصل وتتابع مع المواطنين للتأكد من وصول الخدمة لمستحقيها.





وتابع أن المنصة تحل المشكلات التي تواجه المواطنين خلال تلقى الخدمة، موضحًا أن المنصة تتابع استلام كافة المواطنين البطاقات التى سيستفيدون منها ببرنامج " تكافل وكرامة".





وأشار إلى أن المنصة تخدم الرسائل القصيرة على الموبايلات العادية وليس شرطا ان يكون الموبايل حديث، مؤكدًا أن معظم الخدامات التى تقدمها وزارة التضامن ستخضع للمنصة لضمان تأدية الخدمة بشكل جيد.





وأردف أن المرحلة الثانية من الخدمة سيتم ارسال رسائل صوتية للمستفيدين، ولكن المرحلة الأولى تتوقف على رسائل العادية.