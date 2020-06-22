AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس مدينة بلبيس يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية..صور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

شهدت أمتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي حالة من الهدوء الي الأن وعدم وجود اي شكاوي بخصوص أمتحان مادة الفقة والذي يؤديه طلاب القسم الأدبي الأن.


فيما أكد مدير منطقة الشرقية الأزهرية انه تم أتخاذ كافة الأجراءات الوقائية والأحترازية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد وأجراء أعمال التطهير والتعقيم أول بأول للوقاية من أنتشار الفيروس.

 

وأضاف انه شهدت اللجان الأمتحانية أنتظام في عملية دخول الطلاب وعدم وجود اي تأخير في فتح اللجان وتوزيع الأوراق الأمتحانية.

أقرأ ايضا:
بالتعقيم وقياس درجة الحرارة.. انطلاق امتحانات القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية.. فيديووصور

ومن جانبه فقد قام اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينه بلبيس يرافقة  عصام عبد اللطيف نائب رئيس مجلس مدينه بلبيس والمهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس مدينه بلبيس بمتابعة انتظام سير امتحانات الثانويه العامه الازهريه في إطار من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وأكد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس انه قام بتفقد لجنه امتحانات الثانويه الأزهرية و المقامة بمعهد بلبيس الأزهرى الاعدادي للبنين.

 

وأضاف انه شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هدوءا تاما في أول أيام الامتحانات للقسم الأدبي، مع عدم وجود تكدس بين الطلاب أثناء الدخول

 

يذكر انه يؤدي اليوم طلاب القسم الأدبي أول أيام الامتحانات في مادة الفقه، بعدما أدى أمس طلاب القسم العلمي الامتحان في نفس المادة.

 

 

 

رئيس مدينة بلبيس يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية..صور
رئيس مدينة بلبيس يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية..صور
رئيس مدينة بلبيس يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية..صور
رئيس مدينة بلبيس يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية..صور
رئيس مدينة بلبيس يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعديلات جديدة على جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر: جدول امتحانات هذا العام يتضمن مادة واحدة لكل يوم

جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بعد التعديل

المراجعة النهائية في الفقه لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

اليوم.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وإجراءات للحد من كورونا

تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية .. اشتباه بـ كورونا وانتظام في الدخول وإشادة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس

ترشيحاتنا

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

استقرار بالسعر.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الإثنين ٢٢-٦-٢٠٢٠

بـ البيض والطماطم.. شاهد| لحظة رشق مظاهرة معادية للمسلمين في النرويج

كلوب عن سر غياب محمد صلاح أمام إيفرتون: لم يتدرب مع الفريق

فيديوجراف.. تعرف على آري بابل نجم الزمالك الجديد

بعد وفاة نجله.. حمدي الميرغني لـ أوس أوس: ربنا يصبرك يا أخويا

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

بعد ارتدائها كاش مايوه.. تعرف على زيجات رانيا يوسف ورأيها فى أزواجها

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد