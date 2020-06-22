رئيس مدينة بلبيس يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية..صور

شهدت أمتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي حالة من الهدوء الي الأن وعدم وجود اي شكاوي بخصوص أمتحان مادة الفقة والذي يؤديه طلاب القسم الأدبي الأن.





فيما أكد مدير منطقة الشرقية الأزهرية انه تم أتخاذ كافة الأجراءات الوقائية والأحترازية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد وأجراء أعمال التطهير والتعقيم أول بأول للوقاية من أنتشار الفيروس.

وأضاف انه شهدت اللجان الأمتحانية أنتظام في عملية دخول الطلاب وعدم وجود اي تأخير في فتح اللجان وتوزيع الأوراق الأمتحانية.

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ومن جانبه فقد قام اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينه بلبيس يرافقة عصام عبد اللطيف نائب رئيس مجلس مدينه بلبيس والمهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس مدينه بلبيس بمتابعة انتظام سير امتحانات الثانويه العامه الازهريه في إطار من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وأكد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس انه قام بتفقد لجنه امتحانات الثانويه الأزهرية و المقامة بمعهد بلبيس الأزهرى الاعدادي للبنين.

وأضاف انه شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هدوءا تاما في أول أيام الامتحانات للقسم الأدبي، مع عدم وجود تكدس بين الطلاب أثناء الدخول.

يذكر انه يؤدي اليوم طلاب القسم الأدبي أول أيام الامتحانات في مادة الفقه، بعدما أدى أمس طلاب القسم العلمي الامتحان في نفس المادة.