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رياضة

كيودو: اليابان تنسحب من الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:14 م
كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات
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إسراء أشرف
أفادت وكالة أنباء كيودو نقلًا عن "رويترز"، بأن اليابان انسحبت من استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2023 قبل أيام قليلة من تصويت يجريه الاتحاد الدولي (فيفا) لتحديد العرض الفائز.

وكان الملف الياباني واحدا بين ثلاثة ملفات تقدمت للترشح لاستضافة البطولة إلى جوار كولومبيا وعرض مشترك بين أستراليا ونيوزيلندا.

وصنف الفيفا في وقت سابق هذا الشهر العرض الأسترالي النيوزيلاندي المشترك على أنه الأفضل لاستضافة البطولة وجاءت اليابان في المركز الثاني.

ولم يتمكن الاتحاد الياباني لكرة القدم من التعليق على الفور لكن الاتحاد الأسترالي قال إنه كان على علم بالتقرير لكنه لن يعلق على محاولة دولة اخرى لاستضافة البطولة.

ولم يسبق لليابان استضافة كأس العالم للسيدات لكنها شاركت في تنظيم بطولة الرجال عام 2002 بالاشتراك مع كوريا الجنوبية.

وفاز فريق اليابان للسيدات بلقب كأس العالم عام 2011 بعد فوز مفاجئ في النهائي على الولايات المتحدة المرشحة للفوز باللقب.

وحطمت بطولة 2019 في فرنسا الأرقام القياسية في المشاهدة الجماهيرية عبر شاشات التلفزيون وتعتبر النسخة الأبرز حتى الآن.
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