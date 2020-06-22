منظمة الصحة العالمية تحذر: فيروس كورونا يتفشى بوتيرة متسارعة

جددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأثنين، تحذيرها من أن فيروس كورونا المستجد أصبح يتفشى بوتيرة متسارعة للغاية.





وذكرت المنظمة، أمس أن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة.





وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة 181232 وتم تسجيله في 18 يونيو.





وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ465 ألفا و300 شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 19:00 توقيت غرينيتش الأحد.





وسُجّلت رسميًّا أكثر من 8 ملايين و890 ألفا و310 إصابات في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، حيث لا تعكس الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أن دولًا عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى.



