القاهرة والمنامة إيد واحدة.. صحيفة بحرينية: مصر قلب العروبة ومن حقها الدفاع عن حدودها

تميزت العلاقات بين مصر والبحرين على جميع المستويات بالتطور والإخوة والقوة الدافعة لمواجهة التحديات المشتركة، بما يحافظ على أمن البلدين واستقرارهما، ودائما ما أكدا الطرفان الوقوف بجانب بعضهما ضد أي تهديدات خارجية وسيظلان سندا لبعضهما البعض.





ولهذا نشرت صحيفة "الأيام" في افتتاحية عددها اليوم، مقالًا تحت عنوان "مصر قلب العروبة"، تتحدث فيه عن دور مصر التاريخي الاستراتيجي والمحوري، كعمق حيوي للأمة العربية.





وذكرت الصحيفة أن مصر عانت ومازالت تعاني من محاولات استهدافها بشتى الطرق والأساليب، في محاولة للنيل من مكانتها الكبيرة في قلب الأمة، مؤكدة أنها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، قدّمت كوكبة من الشهداء من خيرة أبنائها الذين سقطوا في معارك الشرف والانتماء والكرامة، دفاعًا عن مصر، وعن الأمة العربية وصيانة ووحدة الأراضي العربية وسلامتها وحفظ مصالحها.





وأشارت الصحيفة البحرينية إلى أن الدور المصري المحوري مشهود في كل العالم العربي، ليس عسكريًا وسياسيًا فقط، وإنما أيضًا لمصر إسهامات كبيرة في العملية التعليمية والقضائية والصحية والعمرانية، وغيرها من المجالات التي وقف فيها أبناء مصر الى جانب أشقائهم العرب.





وتابعت قولها "اليوم مصر تتعرّض لمحاولة من أجل النيل من أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، وهي محاولة وإن كنا على ثقة بأن مصر قادرة على قبرها، إلا أن من واجبنا العربي القومي أن نقف جنبًا الى جنب مع مصر العروبة، مصر التضحية والفداء، التي لم تتوانَ في التضحية من أجل الأمة العربية".





وأكدت أن أي محاولة للمساس بمصر هي مساس بكل الدول العربية، وأي محاولة لاستهداف مصر، بأي شكل من الأشكال، هي محاولة لاستهداف كل الدول العربية، مشيرة إلى أن ذلك ليس شأن مصر وحدها، وإنما هو أمر يستهدف ضرب كل الدول العربية والاستفراد بها واحدة بعد الأخرى.





ودائما ما أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقدير البلاد وشعبها لمصر ودورها كعمق حيوي واستراتيجي وما تمثله من ثقل أمني.





وأشارت صحيفة "الأيام" إلى أن البحرين حريصة على أمن واستقرار مصر وتقدمها والنهوض بدورها، مستطردة أن دفاع مصر عن حدودها من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة هو حق مشروع لها لا جدال ولا مساومة عليه، وهو إجراء يحظى بدعم وتأييد الأمة العربية.





وأوضحت أن العالم كله يعرف أن مصر هي دولة سلام ومحبّة وتسعى الى حقن الدماء دائمًا، لذلك فهي طرحت مبادرة إعلان القاهرة من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والسلام.