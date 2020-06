يسرا توجه رسالة شكر لوزارة التضامن بعد تكريمها الجديد علي خيانة عهد

View this post on Instagram

تشرفت على مدار ٥ سنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعتنا نشاطات مشتركة كتير في فترة معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي اللي كان ليا الشرف إني أشتغل معاها وأتكرّم منها على أعمال مختلفة.. امبارح سعدت بتكريم جديد عن مسلسل #خيانة_عهد لمساهمته في تسليط الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب. بشكر جدًا وزارة التضامن وعلى رأسها معالي الوزيرة الدكتورة نيڤين القباج، وأيضًا دكتور عمرو عثمان وكل القائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التقدير ده. وطبعًا حب كبير قوي للجمهور اللي تفاعل مع المسلسل وحبه وكان سبب في نجاحه 🤍 يا رب احفظ أولادنا جميعًا وابعد عنهم كل شر 🤲🏻 #Youssra #يسرا