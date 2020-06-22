يسرا توجه رسالة شكر لوزارة التضامن بعد تكريمها الجديد علي خيانة عهد

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت عليها قائلة : تشرفت على مدار ٥ سنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وجمعتنا نشاطات مشتركة كتير في فترة الوزيرة الدكتورة غادة والي، اللي كان ليا الشرف إني أشتغل معاها وأتكرّم منها على أعمال مختلفة".





و اضافت : "امبارح سعدت بتكريم جديد عن مسلسل #خيانة_عهد لمساهمته في تسليط الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب.. بشكر جدًا وزارة التضامن وعلى رأسها الوزيرة الدكتورة نيڤين القباج، وأيضًا دكتور عمرو عثمان وكل القائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التقدير ده .. وطبعًا حب كبير قوي للجمهور اللي تفاعل مع المسلسل وحبه وكان سبب في نجاحه.. يارب احفظ أولادنا جميعًا وابعد عنهم كل شر".





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وكانت يسرا قد شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.





يذكر ان عقد المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، لافته الى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية.