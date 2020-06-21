AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يسرا ومجدي عبد الغني يحضران مؤتمر التضامن لإعلان نتائج تحليل دراما رمضان 2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، لافته الى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما حضر الكاتب أيمن سلامة "كاتب مسلسل لما كنا صغيرين" والكاتب محمد عادل "كاتب مسلسل خيانة عهد" والفنانة يسرا والكابتن مجدى عبد الغنى والكاتب احمد عادل وأيمن عبد عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ للمؤسسات الأهلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تشدد على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لمكافحة ظاهرة "التعاطي"

المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة الإدمان يعلن خلو 13 مسلسلا من مشاهد التعاطى

وزيرة التضامن تعلن نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة الإدمان.. الأحد

القباج تعلن نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. غدا

وزيرة التضامن تعلن نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية ..اليوم

بعد قليل.. وزيرة التضامن تعلن نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية

ترشيحاتنا

7 إجراءات يمر بها طلاب الثانوية العامة قبل استلام ورقة الامتحان اليوم

أحضروه قناة النادى لتبريرها .. مرتضى منصور: تصريحات طارق السيد عن الزمالك مرفوضة

لن يعود فى 25 يوليو.. اتحاد الكرة يحسم مصير موعد استئناف الدورى الممتاز

مسؤول ليبي سابق موال لـ الوفاق: تركيا جمدت القوات المكلفة بالهجوم على سرت

وفاة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

بعد خلافات وصلح.. ماذا قالت بشرى عن تقديم محمد رمضان لقصة حياة أحمد زكي

AdvertisementS

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

تأجيل عودته للأهلي.. رينيه فايلر يخضع للعزل المنزلي بسبب مخالطته لشخص مصاب بكورونا

في عيد ميلاد نرمين الفقي.. تعرف على عمر الفنانة الحقيقي

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

بالفوتشوب.. ياسمين عبد العزيز تنشر صور زفافها وأحمد العوضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور

قنبلة موقوتة .. أضرار الوجبات السريعة خلال فترة الامتحانات

أرض العجائب.. جمال الطبيعة يتحدث فى زامبيا.. صور