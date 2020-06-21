صندوق الإدمان: 4% نسبة التدخين في دراما رمضان.. ومشاهد 100 وش الأكثر

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن عدد الأعمال الدرامية في شهر رمضان المنقضي ٢٤ عملاً، وأبرز المسلسلات التي شهدت أكبر عدد من مشاهد التدخين مسلسل 100 وش.





وأضاف أنه منذ فترة يتحدثون في قضية التدخين والتعاطي في الدراما ، حيث إن هذا العام بلغ متوسط مشاهد التدخين 4 في المائة في الأعمال الدرامية.



