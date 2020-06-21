صندوق الإدمان: 4% نسبة التدخين في دراما رمضان.. ومشاهد 100 وش الأكثر

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن عدد الأعمال الدرامية في شهر رمضان المنقضي ٢٤ عملاً، وأبرز المسلسلات التي شهدت أكبر عدد من مشاهد التدخين مسلسل 100 وش.
وأضاف أنه منذ فترة يتحدثون في قضية التدخين والتعاطي في الدراما ، حيث إن هذا العام بلغ متوسط مشاهد التدخين 4 في المائة في الأعمال الدرامية.
وأضاف عثمان خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2020 ان مسلسل عمر ودياب تكاد نسبة التدخين فيه لا تذكر ، بينما كان مسلسل 100 وش شهد مساحة تدخين كبير للغاية وشهد تركيزا كبيرا علي التدخين وتناول الكحوليات.