عمرو عثمان: الحشيش أكثر مواد التعاطي والترامادول في المرتبة الثانية

أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أنه فيما يتعلق بمصدر المكالمات التى تلقاها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى للحصول على الخدمات العلاجية جاءت مصدر المكالمات من الآباء والأمهات فى المرتبة الأولى للحصول على الخدمات العلاجية لأبنائهم بنسبة 65 % خلال شهرى مارس وأبريل بزيادة عن الأشهر السابقة إلى أكثر من الضعف حيث كان مصدر مكالمات الآباء والأمهات خلال شهرى يناير وفبراير 27%.





وأضاف "عثمان" فى تصريحاته أن هذا الأمر يرجح إلى أنه خلال فترة الحظر والتزام الكثير المنازل للوقاية من فيروس كورونا وتقارب الآباء والأمهات من الأبناء أدى معرفة الاسرة عن ما إذا كان أحد أبنائها يتعاطى المخدرات ثم الاتصال بالخط الساخن 16023 للحصول على الخدمات العلاجية، وأن ذلك يؤكد على أهمية دور الأسرة فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان من خلال المتابعة المستمرة وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.





وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 60 %، في حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 50 %، يليه الهيروين بنسبة 23% والأستروكس والفودو بنسبة 12% كما يوجد حالات تعاطى مُتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".





كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفترة إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة حيث إن نسبة 17.37 % بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و36.55% % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة و31.30%% بدأوا من سنة 30 وحتى 40 سنة.

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وأكد "عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل، لافتًا إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية فى المحافظات الأكثر طلبًا للعلاج.



