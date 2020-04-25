صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: بدء الحملة أون لاين للمتابعة مع المتعافين خلال أوقات محددة

قال عوض حسانين، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: إن صندوق مكافحة الإدمان هو الصندوق أو الجهة المعنية بعلاج الإدمان فى مصر، مشيرا إلى أن نتيجة التعامل المباشر مع المتعافين أو مرضي الإدمان، إلا أنه كان يجب رؤية طريقة أخرى للتواصل معهم بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "حسانين" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يجب التواصل مع مرضي الإدمان بشكل مستمر وليست فترة زمنية مؤقتة حتى بعد التوقف عن تعاطى المخدر، موضحا ان الفكرة كانت إيجاد وسيلة للتواصل معهم فى البيوت وعدم تعرضهم للمخاطر.

وأشار إلى أن بدأ الحملة أون لاين للمتابعة مع متعافي الإدمان خلال أوقات محددة، بحيث تكون المؤسسة بجانبهم وتعريفهم بما يجب القيام به داخل المنزل بالفترة الحالية.

وأفاد أنه مع تفشي فيروس كورونا تكون تلك الفترة أزمة حتى فى علاج الإدمان، لافتا إلى أنها تتيح لتعاطى بعض الأشخاص إلى المخدرات بشكل أكبر.

ولفت أن من الممكن حدوث إنتكاسه لبعض المرضي فى تلك الظروف نتيجة عدم التواصل المباشر على المستشفيات الخاصة بعلاج الإدمان، حيث متابعة المدمنين يتم بشكل أسبوعى عبر الأون لاين.