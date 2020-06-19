تيام مصطفى قمر عن مشاركته في خيانة عهد: عرفت شخصية يسرا عن قرب

قال تيام مصطفي قمر نجل المطرب مصطفي قمر، إن دوره فى مسلسل خيانة عهد كان فى منتهي الصعوبة.





وأضاف تيام خلال حواره مع بدرية طلبة وإنتصار ببرنامج "ريا وسكينة" والمذاع عبر قناة "النهار": "دورى في مسلسل خيانة عهد كان يجسد شخصية مأساوية لشاب والدته تخون والده.





وعن مشاركته مع الفنانة يسرا، قال:" مكنش فارق معايا الدور قد ماكان فارق معايا الوقوف قدام يسرا فى التمثيل، متابعا:" العمل مع فنانة بحجم يسرا جعلنى اعرف شخصيتها عن قرب وقد هي شخصية جدعة وبتحب كل الناس".





مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.