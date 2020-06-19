AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تيام مصطفى قمر عن مشاركته في خيانة عهد: عرفت شخصية يسرا عن قرب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:20 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال تيام مصطفي قمر نجل المطرب مصطفي قمر، إن دوره فى مسلسل خيانة عهد كان فى منتهي الصعوبة.

وأضاف تيام خلال حواره مع بدرية طلبة وإنتصار ببرنامج "ريا وسكينة" والمذاع عبر قناة "النهار": "دورى في مسلسل خيانة عهد كان يجسد شخصية مأساوية لشاب والدته تخون والده.

وعن مشاركته مع الفنانة يسرا، قال:" مكنش فارق معايا الدور قد ماكان فارق معايا الوقوف قدام يسرا فى التمثيل، متابعا:" العمل مع فنانة بحجم يسرا جعلنى اعرف شخصيتها عن قرب وقد هي شخصية جدعة وبتحب كل الناس".

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصية غير سوية .. موقف مصطفى قمر من دور ابنه تيام فى مسلسل خيانة عهد

خيانة عهد الحلقة 20.. يسرا تخطط للانتقام من حلا شيحة وخالد سرحان

خيانة عهد الحلقة 21 .. يسرا تهدد عبير صبري بفيديوهاتها الفاضحة

بعد عرض الحلقة 21 .. مسلسل خيانة عهد يتصدر قائمة الأكثر بحثا بـ جوجل

خيانة عهد الحلقة 22.. يسرا تسجن مجدي الصياد

الحلقة 23 من مسلسل خيانة عهد .. يسرا تتخلص من أزمة الضرائب

ترشيحاتنا

حالة حيرت الأطباء.. مريضة تعاني من أعراض كورونا 3 أشهر ونتيجة فحصها سلبية

التفاؤل يسيطر على محمد صلاح في تدريبات ليفربول

10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد

على نغمات المزمار.. رقص بالبدلة الواقية والكمامة في فرح شعبي بكفر شكر

طبيب سعاد حسني يكشف 3 أشياء طلبتها منه قبل وفاتها.. فيديو

الصحة: 5 إرشادات لغسيل الملابس في زمن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة حيرت الأطباء.. مريضة تعاني من أعراض كورونا 3 أشهر ونتيجة فحصها سلبية

نتيجة مذهلة .. كوب يوميا من هذا المشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل

رسميا .. ظهور مرسيدس AMG E63 S سيدان الجديدة 2021.. صور