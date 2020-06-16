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فن

محظوظة إننا اشتغلنا مع بعض.. يسرا تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:26 م
يسرا
يسرا
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مصطفى كرم

احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلاد النجم بيومي فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت يسرا صورة لها مع بيومي فؤاد من احتفالها بعيد ميلاده وعلقت عليها قائلة "السنة دي أنا كنت محظوظة ان إحنا اشتغلنا مع بعض.. كل سنة وانت سعيد وطيب كل سنة وانت سبب في ضحكة و سعادة حبايبك اللي حواليك.. وإن شاء الله ربنا يزيدك نجاح و دايما تكون مرتاح البال ".

يذكر أن يسرا شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد  وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


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المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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